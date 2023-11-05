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وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن

منذ 5 ساعات
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن

وطنا اليوم:قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ”المختطفين”.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف وزير التراث عميحاي إلياهو، عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال، عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا.
من جهته رأى زعيم المعارضة، ورئيس الوزراء الأسبق يائير لبيد، أن تصريح إلياهو عن استخدام النووي بغزة هو تصريح صادم ومجنون، ويسيئ لعائلات “المختطفين”.
كما انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تصريحات الوزير إلياهو، ووصفها بـ”عديمة المسؤولية “، ورأى أنه “من الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل”


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