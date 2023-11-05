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وفاة شخص بحريق منزل في منطقة المدينة الرياضية

5 نوفمبر 2023
وفاة شخص بحريق منزل في منطقة المدينة الرياضية

وطنا اليوم:توفي شخص اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد اندلاع حريق في منزل طابقي بمنطقة المدينة الرياضية في العاصمة عمان صباح اليوم.
وفي التفاصيل، تعاملت فرق الإطفاء والاسعاف بمديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت الاحد، مع حريق شب داخل منزل في منطقة المدينة الرياضية.
وعملت الكوادر على إخماد الحريق والسيطرة عليه، حيث نتج عنه وفاة شخص اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم وتم اخلائه الى المستشفى.
وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق


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