الفوسفات تتبرع بالية باكو لودر لوزارة الزراعة لدعم مشروع التحريج الوطني

وطنا اليوم:قدمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، آلية (باكو لودر )، تبرعت بها لوزارة الزراعة لدعم جهودها في تنفيذ مشروع التحريج الوطني المستدام في المملكة لتوسع الرقعة الخضراء، لاسيما المشاريع التي تنفذها في مناطق عمل الشركة.

وسلم رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات وثائق التبرع لوزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاة.

واكد الدكتور الذنيبات، أن هذا التبرع يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية للشركة، ودعمها للمؤسسات الوطنية والجهود التي تبذلها في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الشركة على دعم المشاريع التنموية، بما في ذلك مشاريع الاستدامة البيئية التي تشكل اولوية لدى الشركة.

وأشار الدكتور الذنيبات إلى أهمية مشاريع التحريج التي تنفذها وزارة الزراعة، وجهودها في هذا المجال، مشيدا بمشروع التحريج الوطني للحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة.

بدوره، أعرب المهندس الحنيفات، عن تقدير الوزارة لمساهمة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دعم جهودها

في تنفيذ مشروع التحريج الوطني المستدام، مبينا أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من الغابات الصناعية ضمن مشروع التحريج الوطني في الكورة وجرش.

وقال ان الوزارة تولي أهمية خاصة لمشاريع التحريج، بما فيها التي تنفذ مع الشركات والجمعيات، ومشروع التحريج للخط الصحراوي وغابات القطرانة والأبيض وعنيزة وأطراف الطريق الصحراوي.

وبين ان الالية التي تبرعت بها شركة مناجم الفوسفات، سيتم استخدامها في مشروع غابة القطرانة، وحفيرة الفوسفات مؤكدا على استدامة التعاون مع الشركات الداعمة لخطط التحريج الوطني.