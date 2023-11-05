شعوب العالم تطالب بوقف مجازر إسرائيل فى غزة

وطنا اليوم:شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار.

وشارك في المظاهرة وزراء في الحكومة وقادة أحزاب وبرلمانيون وقادة منظمات إسلامية إندونيسية.

وقدّر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة بنحو مليون ونصف مليون شخص، علما بأن إندونيسيا كانت قد شهدت العديد من المظاهرات الداعمة لغزة والمنددة بالحرب الإسرائيلية عليها، وذلك خلال الأسابيع الماضية

شارك عشرات الآلاف من المعارضين للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في كثير من مدن العالم بمسيرات احتجاجية ومنددة بالمجازر البشعة التي ترتكبها آلة الحرب الاسرائيلية الاميركية ضد النساء والاطفال والشيوخ باستهدافهم في المستشفيات والمدارس والمنازل .

وشهدت عواصم كثيرة مثل واشنطن ولندن وبرلين وباريس، وأمستردام مسيرات ، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد أسبوع كثف فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على القطاع.

ففي واشنطن خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع وهم يهتفون “تحيا فلسطين!” و”وقف إطلاق النار الآن!”.

وجاء آلاف المتظاهرين إلى المدينة على متن الحافلات والسيارات من خارج الولاية، بما في ذلك مناطق بعيدة مثل جورجيا.

واشنطن العاصمة هي أحدث مدينة تشهد مسيرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين، إذ نظم مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم مظاهرات في الأسبوع الماضي، بما في ذلك احتجاجات حاشدة في لندن واسطنبول ومدن أخرى.

وشهدت المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة أيضًا مسيرات، بما في ذلك لوس أنجليس وسان فرانسيسكو وبوسطن وشيكاغو ونيويورك ومدن أخرى.

بريطانيا : لندن ومدن أخرى

أظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان ترفلغار وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الحرية لفلسطين” وهتفوا “أوقفوا إطلاق النار الآن” و”بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون”.

وحملت مجموعة من المتظاهرين دمية من القماش تمثل طفلاً ميتاً قُتل خلال حملة القصف الإسرائيلية.

وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي الذي تشهد فيه العاصمة البريطانية مسيرة كبيرة لدعم الفلسطينيين.

وقدرت شرطة العاصمة أن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المسيرة في وسط لندن السبت.

وقالت إنها اعتقلت 11 شخصا، من بينهم شخص رفع لافتة اعتبرت أنها يمكن أن تحرض على الكراهية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، أن تنظيم احتجاجات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو يوم لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين ونزاعات لاحقة، سيكون “استفزازيا وغير لائق”.

ونُظمت تظاهرات تضامن مع الفلسطينيين في مدن بأنحاء المملكة المتحدة السبت، من بينها شيفيلد ومانشستر وغلاسكو حيث لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ففي بريطانيا، شهدت مدن عدة السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مظاهرات حاشدة مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف استهداف المستشفيات والمدارس التي تؤوي النازحين وسيارات الإسعاف والمدنيين.

وجاءت التظاهرات تلبية لدعوة عدد من المنظمات والهيئات الفلسطينية منها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وحملة التضامن مع فلسطين ومنظمة أصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف “أوقفوا الحرب” وتحالف “أوقفوا التسليح النووي

وفي الدنمارك، تظاهر المئات من الرافضين للعدوان الإسرائيلي على القطاع في مدينة أودنسي ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار “الحرية لفلسطين”، “وأوقفوا الحرب على غزة”.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة

فرنسا : باريس ومدن أخرى

وفي فرنسا، شارك آلاف الأشخاص في مسيرات دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، السبت.

ففي باريس، ناهز عدد المشاركين بحسب الشرطة 19 ألف متظاهر لوحوا بالأعلام الفلسطينية ورفع بعضهم لافتات كتب عليها “الحرية لفلسطين”.

وإلى جانب شعارات الدعم لغزة، هتف المتظاهرون “قاطعوا إسرائيل” و”إسرائيل دولة إرهابية”.

ولم تحظر الشرطة هذه التظاهرة التي دعت إليها جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، لكنها ذكّرت مسبقا بأنها لن تتسامح مع “أي تجاوز”.

وتم الإعلان عن نحو أربعين تجمعا آخر في جميع أنحاء فرنسا.

وفي ليون خصوصا، جمعت تظاهرة تحت الأمطار الغزيرة حوالي 5000 شخص بحسب المحافظة، وسار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها “رفع الحصار الإجرامي عن غزة، الحرية لغزة”.

وفي مونبلييه بجنوب فرنسا، نظمت تظاهرة شارك فيها نحو 1750 شخصا بحسب المحافظة.

وفي ستراسبورغ بشرق البلاد، شارك 1500 شخص بحسب الشرطة في مسيرة على وقع هتافات “إسرائيل إرهابية، (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ”.

ألمانيا : برلين ومدن أخرى

وفي العاصمة الألمانية برلين، تظاهر آلاف الأشخاص، السبت، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات: “أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”تحيا فلسطين”، و”غزة، غزة”، و”فلسطين حرة حرة”.

وشارك نحو 17 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن مشاركتهم في هذه المظاهرة كان يبلغ بالأساس 1000 شخص فقط.

وفي مدينة مونستر غربي ألمانيا، خرج ما يصل إلى 400 شخص تأييدا لحقوق الفلسطينيين، ووصفت الشرطة المسيرة بأنها مضت بشكل سلمي إلى حد كبير. ومضى الموكب من محطة السكك الحديدية الرئيسية إلى قلب المدينة.

كذلك، سارت مسيرة قبالة محطة القطارات الرئيسية في مدينة دويسبورغ غربي ألمانيا.

هولندا.. أمستردام

من جهتها شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، تظاهرة ضد إسرائيل تخللها تمثيل يحاكي مقتل الأطفال الفلسطينيين جراء الهجمات على غزة.

واجتمع أعضاء مجموعة تدعى “بليند” (أعمى) في ساحة دام بأمستردام، وقاموا بتمثيل الألم الذي يعيشه أهل غزة وكيف يتعرض أطفالهم للقتل.

وبدأت التظاهرة برفع أصوات صفارات الإنذار والطائرات، واستلقى أعضاء المجموعة على الأرض بتأثير صوت القنابل ثم بحثوا عن الأطفال القتلى في إطار التمثيل.

كما صرخ أعضاء المجموعة وهم يرفعون قطعًا من القماش الأبيض تمثل أجساد أطفال ملفوفة في أكفان، وصففوا القطع جنبًا إلى جنب ووضعوا عليها زهور القرنفل البيضاء.

وارتدى المشاركون سترات كتب عليها “الولايات المتحدة الأمريكية” و”الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا” و”الإنسانية” وعصبوا أعينهم احتجاجا على الصمت حيال قتل الأطفال في غزة.