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ماذا تقول لغة جسد المحتجزات الإسرائيليات؟

منذ 5 ساعات
ماذا تقول لغة جسد المحتجزات الإسرائيليات؟

 

وطنا اليوم – حول ما كشفته لغة جسد المحتجزات الإسرائيليات خلال توجيه رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فقد أوضحت خبيرة في لغة الجسد،  أن السيدة التي تجلس على يمين الشاشة ظهرت وهي تضم شفتيها، وهو ما دل على أنها تخفي مشاعر سلبية شديدة داخلها، كما أن السيدة التي تجلس في المنتصف وتولت الحديث، فقد ظهر غضبها وحنقها واضحًا جليًا تجاه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ما كشفه تسارع نبرتها في الحديث وزيادة حدتها وأيضًا تصاعد مفرداتها أثناء الحديث، لا سيما بعدما اتهمته بأنه تسبب في قتلهم.

كما أن صراخ السيدة الإسرائيلية المحتجزة في آخر الفيديو وهي تُعنِف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وتطلب منه أن يتخذ الإجراءات اللازمة فورًا ليعيدهن إلى أسرهن دل على أنها كانت تكتم غضبًا شديدًا داخلها تجاه سياسة رئيس حكومتها المحتلة وكل ما سببته من قتل ودمار، حتى فاض بها الكيل وراحت تصرخ «الآن الآن».


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