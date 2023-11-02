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فيديو لكتائب القسام يظهر هجوماً بطائرة مسيرة على قوة راجلة للاحتلال في بيت حانون

2 نوفمبر 2023
فيديو لكتائب القسام يظهر هجوماً بطائرة مسيرة على قوة راجلة للاحتلال في بيت حانون

 

أظهر فيديو جديد نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال كانت تحاول التوغل شرق بيت حانون، وذلك مع اشتداد المواجهات داخل القطاع على محاور عدة.

يظهر الفيديو الذي صُور من طائرة مسيرة بشكل عمودي، جنود الاحتلال وهم يتجمعون بشكل دائري بالقرب من دبابات قبل أن تسقط عليهم قنبلة انفجرت بينهم وأوضحت وقوع إصابات مباشرة.

كانت كتائب القسام قد أعلنت، الأربعاء، عن تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، كما أعلنت عن قصفها حشوداً لقوات الاحتلال برشقة صاروخية.

من جانبه، أقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده في معارك غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه خلال التوغل البري إلى 16 جندياً.

فيما علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على الاشتباكات العنيفة الدائرة شمال قطاع غزة، مقرّاً بأن قواته “تدفع الثمن كما يحدث في أي قتال”، لافتاً إلى “مواصلة التقدم”.

وتصاعدت منذ فجر الثلاثاء الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز، الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.


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