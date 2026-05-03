التربية تدعو طلبة التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، طلبة الصف الـ 12 المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2026، إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني (exams.moe.gov.jo).
وأوضحت الوزارة في بيان، أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث التي سجلوها، من خلال إدخال رقم المشترك الوطني وتاريخ ميلاده في الموقع الإلكتروني المخصص.
ودعت الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة.
وأكدت الوزارة، أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الثلاثاء المقبل.


