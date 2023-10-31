450.5 مليون دينار اجمالي أرباح الفوسفات قبل الضريبة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي

وطنا اليوم:حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 450.5 مليون دينار وأرباحاً صافية بعد الضريبة 325.2 مليون دينار.

كما حققت الشركة خلال الربع الثالث فقط، أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 145.5 مليون دينار، وأرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 111 مليون دينار، بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني.

وأظهرت البيانات أن صافي مبيعات الشركة مع نهاية الربع الثالث من العام 2023، بلغت 919 مليون دينار.

وبحسب بيانات الشركة، فإنه وبالرغم من الزيادة الملحوظة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجات الشركة عالميا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال، إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال التسعة أشهر ما يعادل 131 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم