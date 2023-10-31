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(239) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية في الشهور التسعة الأولى من العام 2023

31 أكتوبر 2023
(239) مليون دينار صافي أرباح شركة البوتاس العربية في الشهور التسعة الأولى من العام 2023

م. أبو هديب: ” البوتاس العربية” ترفد احتياطي المملكة مع نهاية أيلول بـ (1.2) مليار دولار من العملات الصعبة

د. النسور :مبيعات ” البوتاس العربية” ارتفعت 10% وكميات الإنتاج 5% مع المحافظة على ضبط الكلف والنفقات

وطنا اليوم:أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيق أرباح صافية بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري (239) مليون دينار، فيما بلغت الضرائب ورسوم التعدين المتحققة على الشركة حتى نهاية أيلول الماضي حوالي (128) مليون دينار.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، فقد بلغ الربح التشغيلي من عمليات البوتاس في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (236) مليون دينار، بينما بلغت حصة البوتاس العربية من أرباح شركاتها الحليفة والتابعة وأهمها؛ شركة برومين الأردن، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو) نحو (64) مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن صافي إيرادات الشركة الموحدة بلغت مع نهاية شهر أيلول من العام الجاري قرابة (600) مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب معقباً على هذه النتائج :” واصلت شركة البوتاس العربية دورها الرائد في دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن والاستقرار الغذائي المحلي والعالمي من خلال تأمين احتياجات الأسواق المختلفة في مختلف القارات من مادة البوتاس الأردنية إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها التقليديين العالميين، رغم حالة عدم الاستقرار السياسي العالمي.”

وأضاف المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية ماضية في تنفيذ دورها المحوري للنهوض بقطاع التعدين والأسمدة الوطني والمساهمة في ترجمة ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي لأكثر من النسبة الحالية البالغة 2.2%.

ونوه المهندس أبو هديب، إلى أن “البوتاس العربية” وشركاتها التابعة والحليفة تعد من أكبر المساهمين في رفد احتياطي المملكة من العملات الصعبة والتي وصلت إلى (1.2) مليار دولار مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة واصلت تنفيذ برنامج مسؤوليتها المجتمعية عن طريق تقديم الدعم لمشروعات يجري تنفيذها في المجتمعات المحلية ولها آثار تنموية.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور أن ” البوتاس العربية” حافظت على كفاءة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت كميات الإنتاج لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى (2.2) مليون طن وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن الشركة حققت أيضاً أرقاماً قياسية في مبيعات البوتاس التي ارتفعت لتصل إلى (2.1) مليون طن، وبنسبة ارتفاع قدرها 10% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية ستعمل على تنفيذ خططها التوسعية الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها وذلك بدراسة التوسع في صناعة البوتاس الأسمدة المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية بالشراكة مع شركاتها التابعة والحليفة.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن شركة البوتاس العربية نجحت في تخفيض كلف الإنتاج وضبط النفقات بنسبة 18% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، مبيناً أن الشركة ستواصل العمل على تعزيز تنافسيتها في أسواق الأسمدة العالمية، عبر التركيز على جوانب البحث والتطوير والابتكار بهدف تطوير أعمالها في عدد من القطاعات ومدخلات الإنتاج كالطاقة والمياه، إضافة إلى تطوير المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية مما سيمنح الشركة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية والدخول لأسواق جديدة.


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