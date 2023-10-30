بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عاجل – هذا ما قالته الاسيرات في المقطع الذي نشرته كتائب “القسام” قبل قليل

30 أكتوبر 2023
عاجل – هذا ما قالته الاسيرات في المقطع الذي نشرته كتائب “القسام” قبل قليل
وطنا اليوم – قالت الأسيرة في مقطع الفيديو:”نحن محتجزون لدى حماس لمدة 23 يوما، 23 يومًا، وعقد أمس مؤتمر صحفي مع أهالي المختطفين، نحن نعلم أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، ووعدتم بإطلاق سراحنا جميعا، وبدلا من ذلك نحن نسافر بشكل افتراضي، موقفك السياسي والأمني والعسكري والسياسي بسبب هذا الأمر الذي فعلته من أجلي؟، أكتوبر، لأنه لم يكن هناك جيش هناك، ولم يأت أحد. لم يعتني بنا أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع الضرائب لدولة إسرائيل. هم في نقطة منخفضة في ظروف غير مواتية. ستقتلنا، ستقتل، تريد أن تقتلنا جميعاً. تريد أن تتبنى لقتلنا جميعا. لم تكن هناك مذبحة كافية ولم يقتل ما يكفي من المدنيين الإسرائيليين، أطلقوا سراحنا، أطلقوا سراحنا الآن. أطلقوا سراح مواطنيهم لتحرير السجناء. لقد حررتنا، حررتنا، حررتنا جميعًا. دعونا، دعونا نعود إلى عائلاتنا الآن الآن.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:23

الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

12:19

الجغبير: استمرار حملة “وفاء الدين” لدعم الاشقاء في غزة

12:14

القسام يعلن مقتل 7 محتجزين منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية بمجزرة جباليا

12:05

وسائل إعلام عبرية : 12 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أمس

11:55

الحوثيون يهددون الاحتلال: القادم أعظم

11:50

الاحتلال بدأ يستدعي جميع الاحتياط وأكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي 95 عام ..مُطالب بالالتحاق!

11:20

ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش

11:09

مخاطبة أردنية بخصوص انقطاع الاتصالات عن غزة

11:04

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة – رابط

10:58

مئات الأجانب يخرجون من غزة إلى مصر

10:51

جيش الاحتلال يعزز قواته البحرية في البحر الأحمر

10:47

مقاطع فيديو قاسية.. جنود الاحتلال يعذبون معتقلين فلسطينيين

وفيات
وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023وفيات الخميس 26-10-2023