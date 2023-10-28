رئيس وزراء بريطانيا السابق يتقدم بطلب للعمل كمذيع في محطة تلفزيونية

وطنا اليوم – قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه سينضم ‏إلى محطة جي.بي نيوز التلفزيونية، ليضيف لخبرته عملا إعلاميا آخر إلى جانب ‏عمله ككاتب عمود في صحيفة ديلي ميل.‏

وكتب جونسون على منصة إكس: “سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة ‏وجهات نظري الصريحة حول كل شيء من روسيا إلى الصين، والحرب في ‏أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا”.‏

وذكرت جي.بي نيوز أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من ‏أوائل 2024 وسيلعب دورا رئيسيا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، ‏والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.‏

وانطلقت القناة التلفزيونية في 2021 بمزيج من الأخبار والآراء والتحليلات التي ‏تشبه الشبكات الأمريكية مثل فوكس نيوز أكثر من نظيراتها البريطانية. ورأت ‏الهيئة المعنية بمراقبة البث في بريطانيا أن المحطة انتهكت قواعد الحياد في عدة ‏مناسبات.‏

وتولى جونسون، الذي كان الزعيم السياسي الرئيسي وراء حركة خروج بريطانيا ‏من الاتحاد الأوروبي، عمله رئيسا للوزراء في 2019 وفاز بأغلبية كبيرة في ‏الانتخابات التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. لكنه استقال في 2022 بعد ‏سلسلة من الفضائح التي جعلته يخسر دعم الكثير من نواب حزب المحافظين.‏

وبدأ جونسون، الذي عمل صحفيا قبل دخوله عالم السياسة، كتابة أعمدة لصحيفة ‏ديلي ميل في يونيو حزيران.‏