إصابتان إثر انفجار خزان أكسجين بمصنع في الزرقاء

وطنا اليوم:أصيب شخصين، الأربعاء بحالات اختناق وضيق تنفس إثر انفجر خزان أكسجين داخل أحد مصانع الحديد بمنطقة الفيحاء في لواء الهاشمية.

وقال مصدر، كوادر الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث على الفور، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية أخرجت 50 عاملا ، للحيلولة دون اختناقهم، مشيرا إلى أنه بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة