الانتقام وعدم القدرة على حسم القرار ….

صالح العبادي

بات من المؤكد ان الهدف المعلن لاقتحام الجيش الاسرائيلي الا وهو القضاء على حركة حماس ، صعب المنال بشكل مباشر ، ومن غير الممكن تحقيق هذا الهدف بسهولة مهما كانت قوة وتسليح الجيش الاسرائيلي الذي ومهما كانت القوة الاستطلاعية لديه ..

لذلك هي الان تستعيض عن هذا الهدف المباشر بالقصف الهائل الذي تقوم به بدون تردد او حتى استماع الى صوت العقل المعتدل من دول العالم ( طبعاً بدون امريكا وبعض الدول الاوروبية) وبدن اي انتباه الى مطالبات الدول العربية ..وادانتهم المستمرة في معظم المحافل الدولية ..

اليوم إسرائيل قرارها صعب جداً بل هي تسعى من وراء هذا القصف والتدمير والتقتيل لغزة الى الضغط على الدول العربية من اجل تغيير موقفها وموقف شعوبها من حركة حماس او تسعى الى استسلام حركة حماس او ردعها او نفاذ صبرها على ما ترى وتشاهد وتسمع من تدمير وقتل وحرق ..

تقول اسرائيل انها لن توقف الحرب الا بالقضاء على حماس ..كيف ستقضي اسرائيل على حماس ؟

وحماس الان في مواقعها ومخابئها وانفاقها وهي كالشبح تظهر متى تشاء وتختفي كما تريد ..وفوق ذلك لا زالت تقوم بعمليات عسكرية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي عقر مستوطنات جنوب ووسط فلسطين.

لذلك كله لا تزال اسرائيل في تخبط وتخشى ما تخشاه من توغل جيشها في مستنقع غزة والذي اذا ما دخلت به لن تخرج منه بسلام ..

لذاك هي تستعيض الان بتحقيق هدفها المنشود من خلال ما تقوم به من قصف ممنهج وغير ممنهج الى جميع اركان غزة ..

حتى المساعدات الانسانية هي حتى اللحظة هي من تسمح او لا تسمح .. لدخول المساعدات ..

وكذلك تخشى اسرائيل ان يكون دخولها حرب برية ان يفتح عليها جبهة من الشمال ومن الداخل بشكل كبير غير متوقع .. هي تعتمد الان على القوات المساندة لها من امريكا وأوروبا ، وما الاسلحة والجنود والبارجات الا بطلب مباشر من اسرائيل لما تواجهه من احباط داخلي وتخبط داخلي ..

سبعة اكتوبر كان نكسة بالنسبة لإسرائيل ، سيذكرها التاريخ ، ومن هول الصدمة والمفاجأة استغاثت إسرائيل الدول الغربية بشكل فوري ومن الممكن انها تخيلت دحرها وسقوطها لذلك بلمح البصر وبدون تردد هرعت كل امكانيات الدول الغربية معها وتحت امرتها .

٢٤ ساعة كانت الاسلحة والعتاد والطائرات والجنود والرؤساء وقادة تلك الجيوش ووزراء الخارجية والدفاع في دعم اسرائيل…

اسرائيل لا تعلم علم اليقين مواقع حماس واستخباراتهم فشلت لغاية الان في معرفة مواقعهم بشكل دقيق ، لذلك حسب استخباراتهم تتوقع انهم في كل غزة لذاك هي الان تقصف على معلومات مواقعهم الغير مؤكدة..

اذا نحن امام خطط مشتركة غربية تخطط الان مع إسرائيل وتفكر وتقلب كافة الخيارات المتاحة ، لم تجرؤ ان تتخذ القرار النهائي والحاسم في الاقتحام البري داخل غزة ..