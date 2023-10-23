إسرائيل قررت دعم جهود إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

وطنا اليوم – قالت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية الأمريكية في تقرير نشرته يوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إن إسرائيل تدعم الجهود الدبلوماسية لحمل حركة المقاومة الاسلامية “حماس” على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم أثناء عملية “طوفان الأقصى”، بسرعة وبأعداد كبيرة، وهي خطوة يمكن أن تؤخر وربما تغير حربها البرية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المفاوضات. حيث اتخذ مكان إطلاق سراح الأسرى في التخطيط العسكري الإسرائيلي معنى ملموساً يوم الجمعة، عندما تم إطلاق سراح أم أمريكية وابنتها البالغة من العمر 19 عاماً من شيكاغو من خلال وساطة قطر. وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على قطر والتي تستضيف بعض القادة السياسيين لحركة حماس.

تقول إسرائيل إن هناك 210 أسرى معروفين من العديد من الدول تم احتجازهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اخترق عناصر “المقاومة” الفلسطينية السياج الحدودي إلى إسرائيل في هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي. ورداً على ذلك، واصلت إسرائيل قصف غزة لمدة أسبوعين. وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد إن عدد القتلى جراء الغارات الجوية ارتفع إلى أكثر من 4500 شخص. تم استدعاء أعداد قياسية من قوات الاحتياط للاستعداد لما تسميه إسرائيل المرحلة التالية من الحملة، والتي من المحتمل أن تكون هجوماً برياً على غزة، حيث يتم احتجاز الأسرى. وقال مسؤولون أمريكيون للقطريين إن إسرائيل ستحتاج إلى أكثر بكثير مما يحدث حالياً من حيث عمليات الإفراج للتأثير على عملية برية وشيكة. ولكن وفقاً لنظرائهم الإسرائيليين، بغض النظر عما يحدث مع الرهائن، فإنهم أي الإسرائيليين سوف يسعون إلى تدمير وتفكيك حماس، في استعراض للقوة، يعتقدون أنه ضروري للمنطقة. وإلا فإنهم يقولون إن إسرائيل سوف ينظر إليها على أنها ضعيفة في نظر أعدائها، وخاصة أولئك الذين تدعمهم إيران.