مجلس النواب يتوافق على 19 لجنة وينتخب لجنة التعليم النيابية

وطنا اليوم- (بترا)- توافق مجلس النواب، خلال جلسة مُغلقة، عقدها صباح اليوم الأحد، برئاسة أحمد الصفدي، على انتخاب 19 لجنة نيابية دائمة، بينما انتخب لجنة التربية والتعليم النيابية.

وخلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، فاز بعضوية لجنة التربية والتعليم النيابية كل من النواب: بلال المومني، خالد الشلول، طالب الصرايرة، محمد عكور، خلدون شويات، توفيق المراعية، خالد أبو حسان، عمر العياصرة، فراس القضاة، سالم الضمور، آمال الشقران.

وتوافق أعضاء مجلس النواب على أعضاء اللجان النيابية التالية:

القانونية: دينا البشير، غازي الذنيبات، صالح الوخيان، محمد الهلالات، فايز بصبوص، رمزي العجارمة، سليمان القلاب، محمد جرادات، حابس الشبيب، عارف السعايدة.

الشؤون الخارجية: دينا البشير، مجحم الصقور، خلدون حينا، عيد النعيمات، فراس العجارمة، مجدي اليعقوب، عبيد الياسين، خالد البستنجي، محمد المحارمة، سلامة البلوي، أسماء الرواحنة.

الإدارية: يزن الشديفات، امغير الهملان، عيد النعيمات، محمد جرادات، عبدالرحمن العوايشة، جميل الحشوش، خالد الشلول، عدنان مشوقة، علي الطراونة، محمد المرايات، محمد الشطناوي، شادي فريج.

العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: رمزي العجارمة، يزن الشديفات، تمام الرياطي، حسين الحراسيس، نواف الخوالدة، امغير الهملان، حسن الرياطي، عبد المحسيري، بلال المومني، عبدالرحمن العوايشة، محمد الشطناوي.

السياحة والآثار: عائشة الحسنات، مجدي اليعقوب، سالم العمري، نواش القواقزة، أيمن المدانات، هايل عياش، محمود الفرجات، ميرزا بولاد، محمد السعودي.

لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة: سليمان أبو يحيى، أسامة القوابعة، أيوب خميس، وائل مرزوق، فليحة الخضير، هيثم الزيادين، زيد العتوم، غازي الذنيبات، محمد السعودي، أحمد العشا، إسلام الطباشات.

التوجيه الوطني والإعلام: صفاء المومني، عمر الزيود، رائد الظهراوي، عبد المحسيري، محمد الغويري، سالم العمري، إسماعيل المشاقبة، أحمد الخلايلة، ينال فريحات.

المالية: ضرار الحراسيس، نمر السليحات، سالم الضمور، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، نضال الحياري، خالد البستنجي، ناجح العدوان، أحمد القطاونة، بسام الفايز، علي الطراونة.

الريف والبادية: عبير الجبور، هادية السرحان، زينب البدول، عبدالسلام الخضير، توفيق المراعية، راشد الشوحة، صالح أبو تايه، حابس الشبيب، نواف الخوالدة، طالب الصرايرة.

الحريات العامة وحقوق الإنسان: عبدالله أبو زيد، فادي العدوان، بسام الفايز، عبدالله عواد، زهير السعيديين، محمد العبابنة، سلامة البلوي، روعة الغرابلي، أسماء الرواحنة، أحمد القطاونة، ماجد الرواشدة.

فلسطين: أحمد السراحنة، محمد أبو صعيليك، فايز بصبوص، محمد الهلالات، سليمان القلاب، محمد الظهراوي، فراس العجارمة، مجحم الصقور، ينال فريحات، اندريه حواري، ميرزا بولاد.

الصحة والغذاء: محمد الخلايلة، أحمد السراحنة، تيسير كريشان، محمد العبابنة، فراس القضاة، أحمد عشا، محمد الغويري، وائل رزوق، شادي فريج.

الزراعة والمياه: محمد العلاقمة، جميل الحشوش، عودة النوايشة، خلدون شويات، موسى هنطش، ناجح العدوان، عبدالسلام الخضير، فادي العدوان، علي الغزاوي، عطا إبداح، صفاء المومني.

الطاقة والثروة المعدنية: عبدالله عواد، علي الخلايلة، طلال النسور، صالخ الوخيان، ضرار الحراسيس، محمد الخلايلة، غازي البداوي، نضال الحياري، رهق الزواهرة، عارف السعايدة، موسى هنطش.

الخدمات العامة والنقل: غازي البداوي، عبيد الياسين، زهير السعيديين، راشد الشوحة، محمود الفرجات، ماجد الرواشدة، رائد الظهراوي، عمر الزيود، حسين الحراسيس، نواش القواقزة.

الاقتصاد والاستثمار النيابية: عمر النبر، خالد أبو حسان، فواز الزعبي، آمال الشقران، محمد عكور، هايل عياش، عدنان مشوقة، إسماعيل مشاقبة، عبدالله أبو زيد، عمر العياصرة، فريد حداد.

الشباب والرياضة والثقاقة: محمد المحارمة، أسامة القوابعة، خلدون حينا، نمر السليحات، طلال النسور، أيمن المدانات، فواز الزعبي، جعفر ربابعة.

البيئة والمناخ: ريما العموش، زيد العتوم، فليحة الخضير، تيسير كريشان، مروة الصعوب، علي الغزاوي، محمد العلاقمة، ذياب المساعيد، جعفر ربابعة.

المرأة وشؤون الأسرة: عبير الجبور، زينب البدول، هادية السرحان، إسلام الطباشات، مروة الصعوب، اندريه حواري، ريما العموش، رهق الزواهرة، وائل رزوق، نصار الحيصة، روعة الغرابلي، شادي فريج.