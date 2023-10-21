بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

بني قبل 1400 عام وقصفه الاحتلال.. المسجد العمري في غزة تحول الى ركام

منذ 3 ساعات
بني قبل 1400 عام وقصفه الاحتلال.. المسجد العمري في غزة تحول الى ركام

 

وطنا اليوم – استهدفت هجمات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الأماكن المخصصة لإيواء الفلسطينيين، كان آخرها مسجد العمري الذي قصفه قبل ساعات، ليتداول العديد من الأهالي صور لآخر ما تبقى منه، في مشاهد أليمة تقشعر لها الأبدان فور رؤية المساجد تحول إلى ركام.

كان المسجد العمري ملاذًا لمئات المصلين، إذ كانت ساحاته مخصصة لاستقبالهم لأداء الصلوات، وما بين عشية وضحاها تحول المسجد إلى كتلة رماد، ليصبح حطامًا أمام عيون الوطن العربي أجمع. وكتب «الجعفراوي» كلمات تقشعر لها الأبدان، توضح مدى المأساة التي حدثت جراء القصف، قائلا: «هذا مسجد العمري في مخيم جباليا، الاحتلال قصفه الليلة، دمروه بالكامل، ضلت بس المأذنة زي ما أنتوا شايفين، توى رجعوا قصفوا ودمروا المأذنة كلها».

ظهرت الصور ركام أمام المسجد وتحطم الأجزاء الخارجية منه، لتبقى المأذنة فقط باقية رغم القصف الأخير له، الذي تعرض له المسجد، لتكن هذه الصورة آخر ما تبقى من المسجد، لم يكن المسجد هو المكان الوحيد الذي جرى قصفه، إلى جانب الكنيسة ومستشفى المعمداني، لذا نستعرض بعض المعلومات عن المسجد فيما يلي: – يعود تاريخ بناء مسجد العمري إلى قبل 1400 عام. – بقى مسجد العمري قبلة للزوار بمدينة غزة وما حولها حتى الحملات الصليبية. – ثالث أكبر مسجد فلسطيني. – تبلغ مساحة المسجد العمري نحو 4 آلاف متر

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:52

نشر تسريبات من جلسة سريّة .. تذمراً بات يسمع في صفوف أعضاء الكابينت

06:44

حزب الله يريد إبطاء الهجوم الإسرائيلي على غزة

06:37

وزير الدفاع الاسرائيلي تفقد القوات عند حدود غزة فجر السبت

06:33

شقيق الاسيرة الامريكية المفرج عنها : ستعود الى شيكاغو خلال ايام

06:28

فيديو / اسيرة سابقة لدى حماس تكشف عن تفاصيل تتعلق بباقي الاسرى

06:17

مكتب نتنياهو : الحديث عن هدف اسرائيل تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى هو كذب

06:11

صحيفة “ذي تغراف” البريطانية… للبيع

06:09

ارتجافه هز العالم … هذا مصير الطفل الذي ابكى العالم

06:06

قطر: استمرار الحوار مع حماس وإسرائيل لإطلاق الرهائن

23:39

عاجل – احدث صورة للرهينتين اللتين أفرجت عنهما حماس وقد وصلتا الى قاعدة عسكرية امريكية في اسرائيل

23:30

بعد تسليم حماس الاسيرتين… وزيرة خارجية كندا تطالب اسرائيل باحترام القانون الدولي

23:16

هذه قيمة التبرعات التي جمعها الاردنيون لـ غزة

وفيات
وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023