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بعد قاعدة التنف … استهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور

منذ ساعة واحدة
بعد قاعدة التنف … استهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور

وطنا اليوم – تعرّضت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا إلى قصف صاروخي اليوم الخميس وسط تحليق لطيران التحالف المروحي في سماء المنطقة.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن ميليشيات موالية لإيران قصفت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور بعدد من الصواريخ من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأضافت أن قوة من الكوماندوس قامت بتفتيش المنطقة بحثاً عن منصات إطلاق الصواريخ.

كما حلّق طيران التحالف الدولي في سماء المنطقة وسط استنفار عسكري في القاعدة، وفق المصادر ذاتها.

 


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