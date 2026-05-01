الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي

وطنا اليوم:ألغت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلتها الصباحية المتجهة إلى أبوظبي رقم RJ620، نتيجة عدم منح التصاريح اللازمة للهبوط من قبل السلطات المحلية في وجهة الوصول.

وقالت الشركة إن جميع الترتيبات والتنسيقات المطلوبة كانت قد استكملت، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على الموافقة اللازمة لتسيير الرحلة، وهو أمر خارج عن إرادتها، مؤكدة احترامها الكامل للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأضافت الملكية الأردنية أن الرحلة المسائية المتجهة إلى أبوظبي ما تزال بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة للهبوط، وسيتم إطلاع المسافرين على أي مستجدات فور توفرها.

وتقدّم الشركة اعتذارها لمسافريها عن الإزعاج الناتج عن الإلغاء، مؤكدة أن فرقها تعمل على تقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين، بما في ذلك إعادة الحجز على رحلات بديلة وتوفير أفضل سبل الرعاية.

ودعت الملكية الأردنية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للشركة أو التواصل مع مركز خدمات المسافرين للحصول على المساعدة، مؤكدة التزامها الدائم بتقديم أعلى معايير السلامة والخدمة.