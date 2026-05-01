في عيد العمال… البترا بين التحدي والفرصة

1 مايو 2026
م. عدنان السواعير

في كل عام، يأتي عيد العمال ليذكرنا بأن العمل ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو كرامة الإنسان، وأساس الاستقرار، ومحرك التنمية. وفي هذا العام، أكتب هذه الكلمات من موقع المسؤولية في إقليم البترا التنموي السياحي، حيث تتجلى هذه المعاني بصورة أكثر عمقًا، وأكثر إلحاحًا.

لقد واجهت البترا، خلال السنوات الماضية، تحديات صعبة أثرت بشكل مباشر على الحركة السياحية، وانعكست على فرص العمل والدخل، وعلى حياة آلاف الأسر التي تعتمد بشكل رئيس على هذا القطاع. وليس خافيًا أن هذه التحديات خلقت حالة من القلق المشروع لدى أبناء الإقليم، وخصوصًا الشباب.

لكن، وفي خضم هذه التحديات، أرى أن لدينا فرصة حقيقية لإعادة التفكير في نموذجنا التنموي، والانتقال من الاعتماد شبه الكامل على السياحة التقليدية إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستدامة، وخلق فرص عمل أكثر استقرارًا.

إن البترا ليست مجرد موقع سياحي عالمي، بل هي منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تكون نموذجًا وطنيًا في التنمية المحلية. وهذا يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية:

أولها، تطوير المنتج السياحي ليصبح أكثر تنوعًا وابتكارًا، بما يطيل مدة إقامة الزائر، ويزيد من حجم الإنفاق المحلي.

وثانيها، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة، ليكونوا شركاء حقيقيين في عملية التنمية، لا مجرد متلقين لنتائجها.

وثالثها، الاستثمار في التدريب والتأهيل، لرفع كفاءة الموارد البشرية، وربطها باحتياجات السوق الفعلية.

ورابعها، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمارات النوعية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي.

إن ما نحتاجه اليوم ليس فقط حلولًا آنية، بل رؤية واضحة، وإرادة جادة، وعملًا تراكميًا يضع مصلحة الإنسان في صلب الأولويات.

وفي هذا السياق، فإننا في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي نعمل على وضع رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة، تستند إلى الواقعية، لكنها لا تتخلى عن الطموح، وتسعى إلى استعادة زخم البترا، وتعزيز مكانتها، وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.

عيد العمال ليس مناسبة للاحتفال فقط، بل هو دعوة للتفكير، ولإعادة ترتيب الأولويات، ولتجديد الالتزام بقيمة العمل، وبحق كل إنسان في فرصة عادلة وكريمة.

وفي البترا، نؤمن أن القادم يمكن أن يكون أفضل، وأن التحديات، مهما كانت صعبة، يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق، إذا ما توفرت الرؤية، وتكاملت الجهود، وتقدمنا جميعًا بروح المسؤولية والشراكة.
رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي


