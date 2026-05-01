بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

76 بالمائة نسبة الإشغال الفندقي بالعقبه

1 مايو 2026
76 بالمائة نسبة الإشغال الفندقي بالعقبه

وطنا اليوم -امين المعايطه
بلغت نسبة الإشغال الفندقي في العقبة 76%، خلال عطلة عيد العمال 2026 في مؤشر واضح على تنامي الحركة السياحية في مدينة العقبة.
وقال مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت حسان النابلسي أن معدل نسب الإشغال الفندقي في العقبة بلغ حتى اللحظة 76% خلال الفترة الممتدة من 29 نيسان ولغاية 2 أيار 2026، توزعت على مختلف التصنيفات الفندقية، حيث سجلت فنادق الخمس نجوم نسبة إشغال بلغت 76%، فيما بلغت النسبة في فنادق الأربع نجوم 77%، و فنادق الثلاث نجوم 75%.

وبيّن أن أعلى نسب الإشغال سُجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغت 94% يوم الخميس، وارتفعت لتصل إلى 96% يوم الجمعة، فيما بلغت يوم الأربعاء 54% ويوم السبت 60%، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير من الزوار والسياح لقضاء عطلة عيد العمال في العقبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:10

قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بالواقع التَّنموي لمحافظة إربد

16:41

أبو علي : لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

16:38

مستشفى الجامعة الأردنيّة يبحَثُ سُبُلَ تعزيز التعاون معَ مُتصرّف لواء الجامعة

16:08

الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء

16:04

في تصرف مستفز.. زوجة بن غفير تحتفل بعيد ميلاده بكعكة حبل المشنقة

15:55

التربية: إعادة اختراع العجلة

15:52

منصّة زين و Replit وطماطم يدعون المطوّرين للتسجيل في هاكاثون “Prompt and Play”

15:49

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

15:41

إغلاق أجزاء من طريق الرويشد بسبب الغبار وانعدام الرؤية

15:33

الموت يغيب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر

15:27

الحاج توفيق يلتقي امين عام جامعة الدول العربية

15:24

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف “التايمز” لجامعات آسيا

وفيات
وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026