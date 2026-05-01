76 بالمائة نسبة الإشغال الفندقي بالعقبه

بلغت نسبة الإشغال الفندقي في العقبة 76%، خلال عطلة عيد العمال 2026 في مؤشر واضح على تنامي الحركة السياحية في مدينة العقبة.

وقال مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت حسان النابلسي أن معدل نسب الإشغال الفندقي في العقبة بلغ حتى اللحظة 76% خلال الفترة الممتدة من 29 نيسان ولغاية 2 أيار 2026، توزعت على مختلف التصنيفات الفندقية، حيث سجلت فنادق الخمس نجوم نسبة إشغال بلغت 76%، فيما بلغت النسبة في فنادق الأربع نجوم 77%، و فنادق الثلاث نجوم 75%.



وبيّن أن أعلى نسب الإشغال سُجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بلغت 94% يوم الخميس، وارتفعت لتصل إلى 96% يوم الجمعة، فيما بلغت يوم الأربعاء 54% ويوم السبت 60%، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير من الزوار والسياح لقضاء عطلة عيد العمال في العقبة.