أمريكا.. إعدام سجين قضى نصف قرن بانتظار تنفيذ الحكم

1 مايو 2026
وطنا اليوم:نفذت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس، حكم الإعدام بحق السجين جيمس هيتشكوك (70 عاما)، وذلك بعد مرور نحو 50 عاما على إدانته بجريمة قتل، مما يجعله أحد أقدم النزلاء في قوائم الإعدام بالولايات المتحدة.
وأعلنت سلطات السجون عبر موقعها الرسمي أن الحكم نُفذ في تمام الساعة 22:12 بتوقيت غرينتش في سجن ولاية فلوريدا بمدينة رايفورد.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1976، إذ أُدين هيتشكوك عام 1977 بتهمة قتل ابنة أخيه البالغة من العمر 13 عاما، ورغم عقود من التقاضي، فإن الرجل ظل يدفع ببراءته من التهمة المنسوبة إليه حتى اللحظة الأخيرة.

إعدامات متزامنة وجدل مستمر
ولم تكن فلوريدا الولاية الوحيدة التي شهدت تنفيذا لحكم إعدام يوم الخميس، إذ نفذت ولاية تكساس حكما مماثلا بحق جيمس برودناكس (37 عاما) وأُعدم بالحقنة القاتلة إثر إدانته بجريمة سرقة وقتل شخصين وقعت في عام 2008، وقد ترك رسالة قبيل إعدامه شدد فيها على براءته قائلا: “تكساس أخطأت، أنا بريء”.
وبإعدام هيتشكوك وبرودناكس، يرتفع عدد الذين نُفذت بحقهم عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري إلى 10 أشخاص، جميعهم أُعدموا عن طريق “الحقنة القاتلة”، وتصدرت ولاية فلوريدا القائمة بتنفيذ 6 من هذه الأحكام.
وعلى الصعيد التشريعي، تظل عقوبة الإعدام مادة للسجال السياسي والقانوني في البلاد، حيث ألغت 23 ولاية أمريكية العقوبة من قوانينها، في حين يُجمد تنفيذها في 3 ولايات أخرى. وفي المقابل، يُعد الرئيس دونالد ترمب من أبرز المؤيدين لاستمرار العمل بهذه العقوبة وتطبيقها.


