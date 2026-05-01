رقم قياسي.. 7 آلاف زائر لتلفريك عجلون الخميس

وطنا اليوم:شهد تلفريك عجلون امس الخميس اقبالا غير مسبوق حيث تم تسجيل رقم قياسي لعدد الزوار بنحو 7 الاف زائر وفق ما افاد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة .

وقال المعايطة إن هذا العدد الكبير بعكس الإهتمام التي تبذله إدارة المناطق التنموية ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس صخر العجلوني بهذا المشروع الوطني الهام الذي جاء برؤية وتوجيهات ملكية سامية.

واضاف المعايطة أن سياسة المناطق التنموية تهدف دائما الى إطالة مدة إقامة الزائر لتفريك عجلون من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقيمها داخل محطتي التلفريك ، كما أكد المعايطة الى أن تمديد فعاليات مهرجان ربيع عجلون التاسع حتى مساء يوم السبت الموافق 2/5 الأمر ساهم بتسويق منتجات الأسر العجلونية المنتجة من خلال هذه الأعداد الكبيرة الغير المسبوق التي زارت تلفريك عجلون .

وكانت محافظة عجلون إستقبلت الخميس أعداد كبيرة من الزوار تجاوزت الأعداد التي زارت المحافظة في نهاية الأسبوع الماضي ، حيث يبدو أن اليوم الخميس وهو عطلة بمناسبة عيد العمال ساهم بهذه الحركة الكبيرة التي غصت فيها كافة الأماكن السياحية في محافظة عجلون