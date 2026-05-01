انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين لأداء فريضة الحج في 14 أيار

1 مايو 2026
انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين لأداء فريضة الحج في 14 أيار

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، بلال روبين، عن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج في الرابع عشر من شهر أيار المقبل.
وقال روبين الجمعة، إن الجمعية وضعت خطة متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم سالمين.
وأضاف أن وزارة الأوقاف ستقيم حفل وداع بمدينة حجاج الجيزة جنوب العاصمة عمّان للقافلة الأولى، والتي ستتبعها بقية القوافل وفق خطة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج عرب 1948، وبأقل الأسعار الممكنة.
من جانبه، أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا على منصة الحج بلغ قرابة 28 ألف مواطن.

الأوقاف تحذر
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات من السلطات السعودية المتضمنة عدم السماح بأداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي.
وشددت الوزارة على أن أي محاولة لأداء الحج دون تصريح أو المساعدة في دخول مكة المكرمة لأداء الحج بأي نوع تأشيرة أخرى غير تأشيرة الحج الرسمية يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وأشارت إلى أن كل من يخالف تعليمات الحج يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف ريال سعودي (3780 دينارا) و100 ألف ريال (18900 دينار) مع ترحيل المتسللين من المقيمين إلى بلدانهم، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة.
وأوضحت أنه ينبغي على الحجاج الحصول على تأشيرة حج رسمية صادرة من الجهات المختصة، بما يضمن تنظيم العملية والحفاظ على سلامة الحجاج.


