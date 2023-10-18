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وول ستريت جورنال: القنبلة التي قصف المستشفى المعمدني أميركية زودت بها اسرائيل الاسبوع الماضي

منذ ساعتين
وول ستريت جورنال: القنبلة التي قصف المستشفى المعمدني أميركية زودت بها اسرائيل الاسبوع الماضي

وطنا اليوم –  ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ان القنبلة التي تم إلقاءها على مستشفى المعمداني في غزّة هي من نوع MK-84، زودت بها الولايات  “اسرائيل”.

وارتكب جيش الاحتلال مساء امس الثلاثاء مجزرة بقصف مستشفى المعمداني، مخلفا أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

من جهتها ردّت حركة “حماس” ان استهداف مستشفى المعمداني في غزة تم بقوة نارية لا تمتلكها إلا “إسرائيل”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، ان “تضارب روايات العدو يكشف كذبه وما يردده على وسائل الإعلام محض فبركة وافتراء، ومحاولاته التنصل من مسؤوليته عن جرائمه معروفة وتشبه مزاعمه بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة”.


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