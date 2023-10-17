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#عاجل مئات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال اثر قصف المستشفى المعمداني في غزة

منذ ساعتين
#عاجل مئات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال اثر قصف المستشفى المعمداني في غزة

وطنا اليوم:استشهد، الثلاثاء 300 فلسطيني في استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة.
وقال مصدر في القطاع، إن المستشفى يأوي نازحين كانوا قد خرجوا من منازلهم شمالي القطاع، بعد تلقيهم أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، للاستمرار في عدوانهم واستهداف المدنيين.
وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس إنها جددت قصف عسقلان وتل أبيب للمرة الرابعة اليوم، ردا على استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة
وفي سياق منفصل، تلقى المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح، الأحد أمرا بإخلائه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ورفضت إدارة المستشفى أمر الإخلاء من منطلق الإنسانية لاستكمال معالجة المصابين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير المستشفى الكويتي إن “الموجودين في المستشفى هم مدنيون عزل” وزاد “لن نخرج من المستشفى إلا إلى الجنة”.

تحت الأنقاض
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في غزة بوقت سابق، إنه يوجد الكثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف.
وأضافت الوزارة في بيان لها مساء الأحد، أن القصف لا يتوقف ولا توجد مناطق آمنة، مؤكدة أن أهالي الشمال ورفح رفضوا الخروج من مناطقهم.
وأوضحت أن عددا من المستشفيات رفضت تهديدات االاحتلال بالإخلاء وواصلت العمل، وأشارت إلى أنها تواصل تكثيف الجهود لتقديم الخدمة بالرغم من عدوان الاحتلال المتواصل


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