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مسيرة شعبية حاشدة في عمّان تضامنا مع غزة

منذ 23 ثانية
مسيرة شعبية حاشدة في عمّان تضامنا مع غزة

وطنا اليوم:بدعوة من الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز “غاز العدو احتلال”، وبالشراكة مع الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وعدد من الأحزاب الوطنية والإسلامية، انطلقت فعالية حاشدة مساء اليوم الثلاثاء من أمام مسجد الملك عبدالله الأول وبالقرب من مجلس الأمة في منطقة العبدلي؛ احتجاجا على العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ورفع المحتجون لافتات منددة بالاحتلال وإجرامه المتواصل في قطاع غزة، هاتفين بالتحية للمقاومة في فلسطين.
وأغلقت الأجهزة الأمنية عددا من الشوارع المحيطة بالمكان لمنع المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء.
الفعالية تسببت بازدحام مروري كبير في المناطق المحيطة، لإقامتها في منطقة حيوية وخلال ساعة الذروة المرورية


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