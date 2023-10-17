الأردن يدين جريمتي كراهية وقعتا في بلجيكا وأمريكا

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جريمتي الكراهية اللتين وقعتا في كل من العاصمة البلجيكية بروكسل، وولاية إلينوي الأمريكية، وأسفرتا عن وقوع ثلاث ضحايا من الأبرياء، من بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، التي تؤجج الكراهية وتنتهك القيم الإنسانية المشتركة.

وأعرب السفير القضاة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين