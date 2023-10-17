الصفدي: نعمل على جسر جوي لإمداد المستشفى الميداني الأردني في غزة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، العمل على جسر جوي لرفد المستشفى الميداني الأردني في غزة بالإمدادات ونقل الجرحى لاستقبالهم في المستشفيات الأردنية حال توفر ذلك.

وفي حديثه مع قناة العربية، مساء الثلاثاء، قال الصفدي: موقفنا ثابت ولن يتغير بالتصدي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، وحديثنا مع المجتمع الدولي بأن هذا العمل هو جريمة حرب.

كما أكد أن الحرب على غزة يجب أن تتوقف، واصفا ما يجري بأنه عقوبات جماعية وجرائم حرب.

وبين أن الغرب تعامل مع الأزمة الأوكرانية وحشد دعما دوليا لها من منطلق القانون الدولي والذي لابد ألا يُميّز بناء على جنسية الأطراف.

وشدد على أن القفز فوق القضية الفلسطينية طروحات عبثية.

وأضاف “السؤال الأساس لماذا وصلنا لهذه اللحظة، نحن ضد قتل المدنيين من الجانبين لكن يجب أن نضع الموضوع في سياقه التاريخي وحتى لا يتم تكراره مستقبلا وأساس الصراع هو وجود الاحتلال والذي ما وتر الوضع أكثر”.

وأكد “لن نسمح بتكرار مشاهد 1948 و1967 والتي لا تزال حية في ذاكرة الفلسطينيين والأردنيين والعرب.. ولن نسمح بنكبة أو نكسة جديدة”.

وقال إن التصعيد في المقدسات يعني تحويل ما يجري إلى حرب دينية والتي ستكون كارثة على الجميع.

وأوضح أنه “لا إتصالات مع الجانب الإيراني لكن هناك ترتيب لإجراء اتصال مع نظيري الإيراني الليلة أو الغد وسنوصل الموقف الأردني حول ما يجري