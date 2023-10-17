بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي: نعمل على جسر جوي لإمداد المستشفى الميداني الأردني في غزة

منذ 20 ثانية
الصفدي: نعمل على جسر جوي لإمداد المستشفى الميداني الأردني في غزة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، العمل على جسر جوي لرفد المستشفى الميداني الأردني في غزة بالإمدادات ونقل الجرحى لاستقبالهم في المستشفيات الأردنية حال توفر ذلك.
وفي حديثه مع قناة العربية، مساء الثلاثاء، قال الصفدي: موقفنا ثابت ولن يتغير بالتصدي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، وحديثنا مع المجتمع الدولي بأن هذا العمل هو جريمة حرب.
كما أكد أن الحرب على غزة يجب أن تتوقف، واصفا ما يجري بأنه عقوبات جماعية وجرائم حرب.
وبين أن الغرب تعامل مع الأزمة الأوكرانية وحشد دعما دوليا لها من منطلق القانون الدولي والذي لابد ألا يُميّز بناء على جنسية الأطراف.
وشدد على أن القفز فوق القضية الفلسطينية طروحات عبثية.
وأضاف “السؤال الأساس لماذا وصلنا لهذه اللحظة، نحن ضد قتل المدنيين من الجانبين لكن يجب أن نضع الموضوع في سياقه التاريخي وحتى لا يتم تكراره مستقبلا وأساس الصراع هو وجود الاحتلال والذي ما وتر الوضع أكثر”.
وأكد “لن نسمح بتكرار مشاهد 1948 و1967 والتي لا تزال حية في ذاكرة الفلسطينيين والأردنيين والعرب.. ولن نسمح بنكبة أو نكسة جديدة”.
وقال إن التصعيد في المقدسات يعني تحويل ما يجري إلى حرب دينية والتي ستكون كارثة على الجميع.
وأوضح أنه “لا إتصالات مع الجانب الإيراني لكن هناك ترتيب لإجراء اتصال مع نظيري الإيراني الليلة أو الغد وسنوصل الموقف الأردني حول ما يجري


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:20

الملكة رانيا عن حرب غزة: 14 عاما و5 حروب.. كم هو مؤلم أن المشهد لم يتغير

19:01

ولي العهد: العدوان الوحشي على غزة خرق للقانون الدولي والإنساني

18:57

الأمن يغلق نفق عبدون والدوار الرابع بالاتجاهين

18:53

الملك يعود إلى أرض الوطن

16:42

الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها من لبنان إلى الأردن

16:33

في خطوة إحترازية.. لبنان ينقل 5 طائرات الى مطار اسطنبول

16:26

الناطق باسم الحكومة: اللغة التي تدعي احتكار الوطنية مرفوضة

16:18

الاحتلال يعتقل 4 آلاف عامل فلسطيني

15:40

الحرس الثوري يهدد إسرائيل : ستواجه صدمة أخرى إذا لم تضع حداً للفظائع في غزة

15:32

13.7 ألف شيك مرتجع في أيلول بقيمة 85 مليون دينار

15:24

الأشغال: نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل طريق العارضة 70%

15:20

الصحة الفلسطينية تُناشد أصحاب محطات الوقود لتوفير أي لتر سولار

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)