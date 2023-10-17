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الأمن يغلق نفق عبدون والدوار الرابع بالاتجاهين

منذ ساعة واحدة
الأمن يغلق نفق عبدون والدوار الرابع بالاتجاهين

وطنا اليوم:أغلق الأمن العام نفق عبدون والدوار الرابع في العاصمة عمان في كلا الاتجاهين، مساء الثلاثاء.
وبدت الطريق المؤدية من وإلى دوار الداخلية من الدوار الرابع خالية من المركبات على عكس الحركة الاعتيادية اليومية، حيث امتد الإغلاق أيضا إلى دوار الشميساني.
وشهدت المنطقة الممتدة من مسجد الملك المؤسس وحتى محيط الدوار الرابع في العاصمة عمان، تواجدا أمنيا كثيفا، تزامنا مع دعوات لمسيرة حاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بجرائم الاحتلال واستمرار القصف واستهداف المدنيين في قطاع غزة


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