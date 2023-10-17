بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ ساعة واحدة
الملك يعود إلى أرض الوطن

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد جولة أوروبية استهدفت حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة.
ويستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويعقد جلالة الملك لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني.
وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
ويستضيف جلالته قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.
كما يستضيف جلالة الملك قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:51

الملك يجدد رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين

19:37

حزب الله ينعى 5 من عناصره قتلوا في جنوب لبنان

19:30

الأردن يدين جريمتي كراهية وقعتا في بلجيكا وأمريكا

19:24

الصفدي: نعمل على جسر جوي لإمداد المستشفى الميداني الأردني في غزة

19:20

الملكة رانيا عن حرب غزة: 14 عاما و5 حروب.. كم هو مؤلم أن المشهد لم يتغير

19:01

ولي العهد: العدوان الوحشي على غزة خرق للقانون الدولي والإنساني

18:57

الأمن يغلق نفق عبدون والدوار الرابع بالاتجاهين

16:42

الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها من لبنان إلى الأردن

16:33

في خطوة إحترازية.. لبنان ينقل 5 طائرات الى مطار اسطنبول

16:26

الناطق باسم الحكومة: اللغة التي تدعي احتكار الوطنية مرفوضة

16:18

الاحتلال يعتقل 4 آلاف عامل فلسطيني

15:40

الحرس الثوري يهدد إسرائيل : ستواجه صدمة أخرى إذا لم تضع حداً للفظائع في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)