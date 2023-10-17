الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها من لبنان إلى الأردن

وطنا اليوم:نفى مكتب الأمم المتحدة في لبنان، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير إعلامية تشير إلى نقل موظفي الأمم المتحدة، من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى.

وأكّدت الأمم المتحدة، في بيان صحافيّ، أنّها تستمر في عملياتها وأنشطتها، في لبنان دون إنقطاع، وأنّها ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة.

وحثّت الأمم المتحدة وسائل الإعلام على التحقق من دقّة التقارير، قبل نشرها ومشاركتها مع الناس

وجدد جيش الاحتلال قصف أهداف في جنوب لبنان، عقب استهداف حزب الله آلية في مستوطنة المطلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال يقصف بشكل مكثف أهدافا عدة في جنوب لبنان، بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه بلدة المطلة.

وكانت “القناة 13” العبرية قد قالت إن جيش الاحتلال قرر إعلان مدينة سديروت في غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة.

ولاحقا نفت شرطة الاحتلال الخبر الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام في تل أبيب بشأن إعلان سديروت منطقة عسكرية مغلقة.

طوفان الأقصى

وتقصف المقاومة الفلسطينية سديروت وعسقلان وتل أبيب بشكل مكثف يوميا منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2778 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 59 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 291 جنديا