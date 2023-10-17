13.7 ألف شيك مرتجع في أيلول بقيمة 85 مليون دينار

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية أيلول 4.87 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 29.58 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 13.7 ألف شيك، مقارنة مع 17.7 ألف شيك في آب.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول من العام الحالي 85 مليون دينار، مقابل 100 مليون دينار في آب من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 15.3%.

وأضافت الإحصاءات أن 5.658 شيكا مرتجعا بقيمة 54.3 مليون دينار أردني في أيلول كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5 آلاف شيك بقيمة 30.6 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 63.9%، مقابل 36.1% لأسباب تقنية.

وخلال أيلول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 474 ألف شيك، مقارنة مع 603 آلاف شيك في آب الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 21.3%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر أيلول 3.19 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.68 مليار دينار في آب من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 13.2%