الأشغال: نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل طريق العارضة 70%

وطنا اليوم:بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل طريق العارضة 70 بالمئة، ومن المنتظر إنهاء الأعمال بالمشروع في الربع الثاني من العام المقبل، أي قبل موعد تسليمه بعدة أسابيع.

وقال المهندس المشرف على المشروع، إن نسبة الإنجار بأعمال القطع بلغت نحو 98 بالمئة، في حين بلغت نسبة الإنجاز بأعمال الطمم 95 بالمئة، وبأعمال الباطون المتمثلة بالجدران الاستنادية ما نسبته 95 بالمئة حيث تبلغ مجموع اطوال الجدران في المشروع ذاته ما يقارب 5 كيلو مترات طولية.

وحول الأعمال الحالية في المشروع، بين الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، الزميل عمر المحارمة، أنه تم البدء خلال الأسبوع الحالي بالأعمال الإسفلتية في المشروع، مشيراً الى ان الأجزاء التي تأخذ وقتا وجهدًا كبيرًا في العمل قاربت على الانتهاء وتم إنجازها بنسب عالية.

وقال المحارمة، إن الأعمال في المشروع تتمثل في إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن التي تم تجهيزها وتحويل السير إليها لغايات تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي السلط – العارضة.

واضاف أن المشروع ذو أهمية عالية، حيث يربط بين طريقين رئيسيين يعتبران شريانا حيويا يربط العاصمة عمان ومحافظة البلقاء بمنطقة البحر الميت السياحية ومنطقة وادي الأردن الزراعية.

وتابع المحارمة أن المشروع استراتيجي مهم وحيوي من المنتظر أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية في المملكة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية ككل.

وكانت الوزارة قد هيأت تحويلة (حمرة الصحن)، والتي تم تجهيزها وتحويل السير إليها لغايات تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي (السلط العارضة)، والتي تم إعادة إنشائها بمواصفات عالية واضعة بعين الاعتبار عناصر السلامة المرورية، للحفاض على سلامة مرتادي الطريق.

وبلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان.