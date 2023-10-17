الصحة الفلسطينية تُناشد أصحاب محطات الوقود لتوفير أي لتر سولار

وطنا اليوم:وجهت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة لجميع أصحاب محطات الوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في قطاع غزة.

وقالت الوزارة “نوجه نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالاتصال الفوري مع وزارة الصحة أو التواصل على رقمها المجاني 103 من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء أن مستشفى الكرامة شمالي القطاع، خرج عن الخدمة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية المجاورة.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

غارات عنيفة

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2778 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 59 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 291 جنديا