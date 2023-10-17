بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

الصفدي يجري اتصالات مع رئيسي النواب المصري والاتحادي الإماراتي لتحشيد موقف برلماني دعماً لغزة

منذ 21 ثانية
الصفدي يجري اتصالات مع رئيسي النواب المصري والاتحادي الإماراتي لتحشيد موقف برلماني دعماً لغزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهوداً كبيرة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، وقد بدأ سلسلة لقاءات في أوروبا لحشد موقف دولي لوقف الحرب، ورفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم، والدفع ببناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
حديث الصفدي جاء لدى اتصاله اليوم الثلاثاء برئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
وأكد الصفدي أهمية تحشيد موقف برلماني عربي موحد دعماً للأشقاء في قطاع غزة، ووقف الحرب التي يقوم بها الاحتلال في القطاع، ممارساً فيها جرائم حرب بشعة.
وأجمع الصفدي وجبالي وغباش على أهمية توحيد الجهود العربية والضغط على المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والدفع قدماً بحل شامل وفق حل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:19

بعد حاملات الطائرات.. أميركا تدعم إسرائيل بـ2000 جنديّ

14:12

غرفة تجارة مادبا تشكر المتبرع حسن الحديثات لتبرعه السخي بمبلغ خمسة آلاف دينار للأشقاء في غزة

14:12

الملك: لن يتم السماح بتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم

14:09

الملك يستضيف قمة رباعية في عمان تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

14:07

عاجل – صواريخ القسام تضرب عمق تل ابيب الان

14:03

فعاليّة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الجامعة

13:55

المياه تنفد .. غزة تُباد أمام مرأى العالم وتواجه الموت

13:49

الوضع لااقتصادي في اسرائيل يتدهور حملة سندات الشتات لجمع الأموال.. وطلب عاجل من واشنطن لمساعدات بقيمة 10 مليارات دولار

13:42

غرفة تجارة مادبا تدعو التجار في محافظة مادبا للتبرع النقدي والعيني للأشقاء في غزة

12:48

عباس إلى الأردن لعقد مشاورات عربية قبيل لقاء بايدن

12:44

رقم غير مسبوق .. نصف مليون إسرائيلي ينزحون من منازلهم بسبب الحرب

12:39

الأونروا : احتياطي الوقود يكفي المستشفيات في غزة 24 ساعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)