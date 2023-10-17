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الملك يستضيف قمة رباعية في عمان تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

منذ 11 ثانية
الملك يستضيف قمة رباعية في عمان تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

وطنا اليوم:يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويعقد جلالة الملك لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني.
وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
ويستضيف جلالته قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.
كما يستضيف جلالة الملك قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.


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