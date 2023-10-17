فعاليّة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الجامعة

وطنا اليوم:نظمت وحدة تصوير الثدي في مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، فعاليّة توعويّة تثقيفيّة احتفالاً بالشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي تحت شعار “خطوة نحو الحياة”، بحضور مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول، نائبه للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمود المصطفى، استشاري جراحة الأورام الأستاذ الدكتور جمال ملحم، مدير دائرة الأشعة والطب النووي الأستاذ الدكتور وليد محافظة ومديرة الوحدة استشارية الأشعة التشخيصيّة وأشعة المرأة الأستاذ الدكتورة محاسن النجار.

واشتملت الفعالية على مجموعة من الطاولات التي عرضت بوسترات وبروشورات تثقيفيّة توضيحيّة حول ماهيّة مرض سرطان الثدي وسُبُل الوقاية منه وأهميّة الكشف المُبكّر عنه، وآلية الفحص الذاتي للسيدات وأهمية الفحص الشعاعي (الماموغرام) للسيدات في عمر (40) عاماً فما فوق، الأمر الذي يُساعد وبشكل كبير في الكشف المبكر عن الإصابة وبالتالي زيادة نسبة الشفاء التي قد تصل في حال ذلك إلى ما يزيد عن نسبة (95%)، بالإضافة إلى إعطاء مواعيد قريبة للسيدات لإجراء التصوير الشعاعي (الماموجرام) في الوحدة، وتخللت الفعالية وبدعم من البرنامج الأردني لسرطان الثدي وشركة جارا للأجهزة والمستلزمات الطبية توزيع بعض الهدايا الرمزية والحلويات للسيدات المراجعات.

بدوره، أكد البصول على أهميّة إقامة مثل هذه الفعاليّات، مُشيداً بدور دائرة الأشعة ممثلة بوحدة تصوير الثدي وجهودهم في التوعية بهذا المرض الذي لا زالت ثقافة المجتمعات تخاف حتى من ذكر اسمه، مشدّداً على ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة حوله وأهمية تشجيع السيدات على الكشف المبكر عنه وإجراء الفحوصات الدورية اللازمة لذلك، مُضيفاً بأنّ هذا الفعاليّة تُشكّل جزءاً من سياسة المستشفى في تقديم التّوعية لمُرتاديها، لما لها من أهمية في تعزيز التّوعية الصحيّة التي المُقدّمة للمرضى والمُجتمع.

من جابنها، بيّنت النجار بأنّ هذه الفعالية تأتي تجسيداً لرؤية ورسالة الوحدة في تقديم المشورة والمساعدة للسيدات، مُشيدةً بالدور الذي تضطلع به الوحدة في الكشف عن أورام الثدي وبالتالي توجيه المريضات للعلاج في المراحل المبكرة، مشيرةً إلى أن الوحدة ملتزمة بالدور الوطني لها بالمشاركة في حملات الفحص المبكر التي تُجرى في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

يُذكر بأن وحدة تصوير الثدي في المستشفى مجهزة بأحدث جهاز رقمي متطور ثلاثي الأبعاد لتصوير الثدي

(3D Digital Mammogram) وهو مجهز لعمل الخزعات الموجّهة والاستئصال الخزعي بضغط الهواء (Stereotactic Breast Biopsy & Vacuum- Assisted Core Biopsy) بالإضافة إلى جهاز تصوير تلفزيوني (Ultrasound) متطور جداً ومبرمج لإجراء فحوصات الثدي التلفزيونيّة وأخذ الخزعات أيضاً تحت التصوير التلفزيوني.

كما تضم الوحدة فريق متعدد الاختصاصات لمناقشة بعض الحالات المرضيّة ووضع الخطة العلاجية اللازمة لكل حالة وفق أعلى المعايير العلميّة المعمول بها عالميّاً، والوحدة حاصلة على شهادة اعتمادية وحدة تصوير الثدي والتي يمحنها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC).