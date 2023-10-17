بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

غرفة تجارة مادبا تدعو التجار في محافظة مادبا للتبرع النقدي والعيني للأشقاء في غزة

منذ ساعة واحدة
غرفة تجارة مادبا تدعو التجار في محافظة مادبا للتبرع النقدي والعيني للأشقاء في غزة

وطنا اليوم – دعت غرفة تجارة مادبا التجار في محافظة مادبا للتبرع النقدي والعيني للأشقاء في غزة في مقر اللجنة المشكلة لهذه الغاية بغرفة تجارة مادبا.

وقالت الغرفة في بيان.ٍ لها أن حملة التبرعات   تقوم بها اللجنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ووزارة الداخلية لإيصالها المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية إلى قطاع غزة وفيمايلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة التجار في محافظة مادبا، نرجو المساهمة بالتبرعات النقدية والعينية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ووزارة الداخلية لمساعدة إخوانكم في غزة الذين يعانون تحت الحصار ونتائج القصف العدواني، فهم بحاجة ماسة إلى دعمكم وعطائكم الكريم.
غرفة تجارة مادبا
للاستفسار على رقم خلوي: 0778972670


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:46

الصفدي يجري اتصالات مع رئيسي النواب المصري والاتحادي الإماراتي لتحشيد موقف برلماني دعماً لغزة

14:19

بعد حاملات الطائرات.. أميركا تدعم إسرائيل بـ2000 جنديّ

14:12

غرفة تجارة مادبا تشكر المتبرع حسن الحديثات لتبرعه السخي بمبلغ خمسة آلاف دينار للأشقاء في غزة

14:12

الملك: لن يتم السماح بتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم

14:09

الملك يستضيف قمة رباعية في عمان تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

14:07

عاجل – صواريخ القسام تضرب عمق تل ابيب الان

14:03

فعاليّة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الجامعة

13:55

المياه تنفد .. غزة تُباد أمام مرأى العالم وتواجه الموت

13:49

الوضع لااقتصادي في اسرائيل يتدهور حملة سندات الشتات لجمع الأموال.. وطلب عاجل من واشنطن لمساعدات بقيمة 10 مليارات دولار

12:48

عباس إلى الأردن لعقد مشاورات عربية قبيل لقاء بايدن

12:44

رقم غير مسبوق .. نصف مليون إسرائيلي ينزحون من منازلهم بسبب الحرب

12:39

الأونروا : احتياطي الوقود يكفي المستشفيات في غزة 24 ساعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)