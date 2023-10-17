غرفة تجارة مادبا تدعو التجار في محافظة مادبا للتبرع النقدي والعيني للأشقاء في غزة

وطنا اليوم – دعت غرفة تجارة مادبا التجار في محافظة مادبا للتبرع النقدي والعيني للأشقاء في غزة في مقر اللجنة المشكلة لهذه الغاية بغرفة تجارة مادبا.

وقالت الغرفة في بيان.ٍ لها أن حملة التبرعات تقوم بها اللجنة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ووزارة الداخلية لإيصالها المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية إلى قطاع غزة وفيمايلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة التجار في محافظة مادبا، نرجو المساهمة بالتبرعات النقدية والعينية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ووزارة الداخلية لمساعدة إخوانكم في غزة الذين يعانون تحت الحصار ونتائج القصف العدواني، فهم بحاجة ماسة إلى دعمكم وعطائكم الكريم.

غرفة تجارة مادبا

للاستفسار على رقم خلوي: 0778972670