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عباس إلى الأردن لعقد مشاورات عربية قبيل لقاء بايدن

منذ ساعة واحدة
عباس إلى الأردن لعقد مشاورات عربية قبيل لقاء بايدن

وطنا اليوم:غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مدينة رام الله بالضفة الغربية متوجها إلى الأردن لعقد اجتماعات مع قادة عرب ومسؤولين أمريكيين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين للمنطقة.
وقال منير الجاغوب القيادي في حركة “فتح” التي يتزعمها عباس في تغريدة إن “مروحيات أردنية تحط الآن في رام الله حيث يغادر الرئيس عباس إلى الأردن لعقد اجتماعات عاجلة مع القادة العرب من جهة، ومسؤولين أمريكيين كبار تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي”.
ولفت إلى أن “أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج والمستشار مجدي الخالدي يرافقون الرئيس”.
ومن المفترض أن يلتقي عباس بالرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
​​​​​​​ويصل بايدن الأربعاء، إلى الأردن لإجراء محادثات حول الحرب على قطاع غزة، فيما يلتقي بعدد من القادة العرب في عمان.
ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين


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