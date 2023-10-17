بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأونروا : احتياطي الوقود يكفي المستشفيات في غزة 24 ساعة

منذ ساعتين
الأونروا : احتياطي الوقود يكفي المستشفيات في غزة 24 ساعة

وطنا اليوم:نبهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الثلاثاء، أن احتياطي الوقود يكفي المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة.

ناقوس الخطر
ويشار إلى أن توقف المولدات الاحتياطية بالمستشفيات سيعرض آلاف المرضى للخطر.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها رصدت 115 هجوما على المرافق الصحية في غزة، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية، والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، واحتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف، والتفتيش العسكري للأصول الصحية.

طوفان الأقصى
وتواصل قوات الاحتلال القصف على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الحادي عشر على التوالي.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2778 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 59 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 291 جنديا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:46

الصفدي يجري اتصالات مع رئيسي النواب المصري والاتحادي الإماراتي لتحشيد موقف برلماني دعماً لغزة

14:19

بعد حاملات الطائرات.. أميركا تدعم إسرائيل بـ2000 جنديّ

14:12

غرفة تجارة مادبا تشكر المتبرع حسن الحديثات لتبرعه السخي بمبلغ خمسة آلاف دينار للأشقاء في غزة

14:12

الملك: لن يتم السماح بتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم

14:09

الملك يستضيف قمة رباعية في عمان تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني

14:07

عاجل – صواريخ القسام تضرب عمق تل ابيب الان

14:03

فعاليّة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الجامعة

13:55

المياه تنفد .. غزة تُباد أمام مرأى العالم وتواجه الموت

13:49

الوضع لااقتصادي في اسرائيل يتدهور حملة سندات الشتات لجمع الأموال.. وطلب عاجل من واشنطن لمساعدات بقيمة 10 مليارات دولار

13:42

غرفة تجارة مادبا تدعو التجار في محافظة مادبا للتبرع النقدي والعيني للأشقاء في غزة

12:48

عباس إلى الأردن لعقد مشاورات عربية قبيل لقاء بايدن

12:44

رقم غير مسبوق .. نصف مليون إسرائيلي ينزحون من منازلهم بسبب الحرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)