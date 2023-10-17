مهيدات: أتمتة عملية طلب الدعم الفني لتحميل ملفات تسجيل الأدوية (eCTD)

وطنا اليوم:أتمتت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عملية طلب الدعم الفني اللازم الخاص بتقديم وتحميل ملفات تسجيل الأدوية (eCTD) إلكترونيًا .

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الأتمتة جاءت بهدف تنظيم وتسريع إنجاز الدعم الفني الذي تقدمه المؤسسة لمتلقي الخدمة وتبسيط آلية إبلاغ المؤسسة عن أي خلل فني قد يواجه متلقي الخدمة في تحميل ملفات eCTD وبالتالي سرعة الاستجابة وتمكينهم من الحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المؤسسة.

وأضاف، أن الآلية المؤتمتة المستحدثة تشمل تقديم طلب الدعم الفني إلكترونيا وإمكانية متابعة الطلب وتقديم المعالجة الفنية اللازمة من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة والإشعار بالإنجاز عبر البريد الإلكتروني.

ويذكر أن المؤسسة تتطلع نحو توسيع الدعم الفني لخدماتها الإلكترونية التي تستدعي الحضور الشخصي لمتلقي الخدمة ، هذا وتتوفر الخدمة على موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط:

http://services.jfda.jo/JFDA/CosmoPricingService/WebForms/eCTDSupport.aspx

مع ضرورة مراعاة إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح والتحقق منه لتصل الإشعارات إلى المستخدمين.