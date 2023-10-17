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الملك من برلين: استقبال الأردن المزيد من اللاجئين خط أحمر

منذ 25 ثانية
الملك من برلين: استقبال الأردن المزيد من اللاجئين خط أحمر

وطنا اليوم:دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من أجل حماية المدنيين من كل الأطراف، محذرا في الوقت ذاته من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر.
وفي رده على أسئلة الصحفيين بشأن اللاجئين الفلسطينيين ومقترح نقلهم إلى دول مجاورة، قال جلالته، إن استقبال المزيد من اللاجئين خط أحمر، مشددا على أنه “لا نستقبل لاجئين جددا في الأردن ولا لاجئين في مصر”.
وشدد جلالته، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في المستشارية الألمانية في برلين، إلى أن الحل في مسألة اللاجئين هو داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن لا يحاولوا أن يدفعوا الفلسطينيين في المستقبل ليضعوهم على أكتاف الآخرين.
وأضاف جلالته أن الأردن مستمر في جولاته واتصالاته حول العالم؛ لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة.
وأشار جلالته إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور الأردن، وستكون هناك محادثات للتأكيد على الضرورة الماسة من الجميع لإيقاف التصعيد والعنف والقتل، ويجب أن نضع الفلسطينيين والإسرائيليين معا للتفكير بالمستقبل وإلا ستكون دوامة العنف مستمرة


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