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وسط توتر على الحدود وتهديد ايراني دون تحرك.. رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان

منذ دقيقتين
An Israeli Merkava tank drives into position in the north of Israel near the border with Lebanon on October 15, 2023. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)

وطنا اليوم:من المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأردن، يوم الأربعاء، في إطار نية الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم بري في قطاع غزة، في مقابل عدم إقدام إيران على تنفيذ أي هجوم حقيقي رغم التهديدات المستمرة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
الى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه لا بد من فتح ممرات في أقرب وقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
واعتبر عبد اللهيان أن اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بدأ يصل إلى مراحل لا يمكن تفاديها.
كما أرسل الجيش الإسرائيلي رسالة إلى لبنان، الثلاثاء، حذره فيها من انخراط حزب الله في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “عاجل رسالة إلى الدولة اللبنانية: نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال”.
وتابع: “إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدا. يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل مخربي داعش في غزة”، في إشارة إلى حركة حماس


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