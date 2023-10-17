الملك: نخطط لإطلاق مركز أردني ألماني لتسهيل حركة العمالة

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إنه لطالما كان دعم ألمانيا للأردن ثابتا، وعلى مدى 70 عاما الماضية من العلاقات الدبلوماسية قمنا ببناء أساس لا يتزعزع من التعاون المثالي بين البلدين.

وأضاف جلالته في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة برلين، أنه رغم الأزمات والصراعات والتحديات الإقليمبة، إلا أن التعاون بقي ثابتا، “لقد كان دعمكم محوريا في تعزيز جهودنا التنموية، ونقدر التزامكم المستمر”.

وأكد أنه اختتمت خلال المحادثات، جولة من المباحثات المثمرة للغاية، لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تعاوننا في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والتدريب المهني والصناعة.

وتابع جلالته: “يستعد بلدانا لاتخاذ خطوات كبيرة في تعزيز التعاون في رأس المال البشري، والتخطيط لإطلاق مركز أردني ألماني لتسهيل حركة العمالة، وتأهيل الأردنيين الباحثين عن فرص عمل بشكل أكبر”.

وثمن جلالته، الدور الذي تلعبه القيادة الألمانية في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، مستدركا: “تظل ألمانيا رائدة في تقديم الدعم وحشده