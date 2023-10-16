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ماذا قصد دحلان بالمؤامرة الكبرى التي تحت الدخان؟

منذ ساعتين
Palestinian MP Mohammed Dahlan, a onetime Fatah security chief in Gaza, listens to Palestinian leader Mahmud Abbas's keynote speech to the central council of the Palestine Liberation Organisation in his West Bank base in Ramallah 20 June 2007. Abbas today ruled out talks with Hamas and accused the Islamist movement of plotting to kill him, in his first speech since they seized the Gaza Strip. Slamming his nemesis Hamas, with which he reached a power-sharing agreement only three months ago, as "traitors" he defended his new emergency government based in the West Bank and called for an international peace conference. AFP PHOTO/ABBAS MOMANI

 

وطنا اليوم –  عقّب القيادي المفصول بحركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، على طلب إسرائيل من المدنيين في قطاع غزة إخلاءها والتوجه جنوبا زاعما وجود “مؤامرة كبرى تحت الدخان” على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لدحلان على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: “المؤامرة الحقيقة الكبرى تحت دخان الحرب تتكشف لحظة بلحظة، فهدف الاحتلال النهائي هو التهجير القسري لشعبنا عن أرضه بقوة السلاح والتجويع والقتل الدموي، وما طلب الاحتلال من أهلنا في غزة التوجه الى جنوب القطاع المحاذي لحدود الشقيقة مصر إلا إعلان وقح عن ذلك المخطط الشرير وبداية تهجير أهلنا من القدس والضفة الغربية عموما لنقل كل تبعات القضية الفلسطينية الى دول الجوار العربي”.

وتابع: “لن يسمح شعبنا بذلك وسوف يطيح بهذه المؤامرة ويوجه للمحتل صفعة كبرى جديدة تذكره بعار فجر 7 أكتوبر، لكننا نسأل مجددا أين العالم ولماذا يخرس تماما عن ظلم وقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا بالمئات والآلاف.. إنها لحظات للصمود والتكاتف والعمل وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته التاريخية أمام الله وأمام شعبنا المقاوم”.

دعا الجيش الإسرائيلي،  جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء “جنوبا”، وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: “يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي”.

بالمقابل طلبت حركة “حماس” من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في “حرب نفسية”، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.


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