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الرشق ينفي استـــشهاد زوجة وأبناء المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام

منذ 32 ثانية
الرشق ينفي استـــشهاد زوجة وأبناء المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام

وطنا اليوم:اعلن القيادي في حركة حماس في قطاع غزة عزت الرشق انه لا صحة للأنباء عن استشهاد زوجة وأبناء المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة؛ والذي استشهد هو زوجة وأبناء أحمد سمير قنيطة
الى ذلك جددت كتائب القسام، الأحد قصفها لـ”تل أبيب” رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2329 شهيدا بينهم 614 طفلا و370 امرأة وأكثر من 9042 مصابا في عدوان الاحتلال.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 256 جنديا.

طوفان الأقصى
ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها التاسع، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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