بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية الى المتوسط

منذ 25 ثانية
واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية الى المتوسط

وطنا اليوم – اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط يأتي في إطار “ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس” على إسرائيل.

وستنضم حاملة الطائرات “يو اس اس أيزنهاور” ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة “جيرالد فورد” التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع. وقال أوستن في بيان إن نشر السفن الحربية يشير إلى “التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب”. وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نشر حاملة الطائرات الثانية، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على دعم واشنطن لجهود حماية المدنيين. وقال البيت الأبيض في بيان حول المكالمة الهاتفية إن الزعيمين ناقشا “تنسيق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية”، من دون ذكر غزة بشكل مباشر. كما تحدث بايدن السبت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، منددا ب”هجوم حماس الوحشي على إسرائيل”. وقال بايدن لعباس وفق بيان للبيت الأبيض إن “حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:53

القسام تصدر بيانا عسكريا أوضحت فيه ما جرى على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة

02:48

‏نكبة ثالثة أم تَحوّل استراتيجي؟

22:32

القسام تتحدى الاحتلال وتطلق اكبر رشقة صاروخية منذ بدء العمليات

22:28

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا نحو الشمال

22:22

تمثيل وفبركة من مراسلة ومخرج «سي إن إن» لدعم إسرائيل.. «اعملي نفسك خايفة»

22:14

الان اعتصامات قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان

21:02

عاجل | “القسام”: تم اليوم انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي تومير ألون نمرودي المحتجز في غزة بعد قصف استهدف مكان احتجازه الاثنين

20:53

عاجل – مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الآن

20:33

الرفاعي : الكيل بمكيالين مصيبة

20:28

الاحتلال يكشف عن رقم الاسرى المؤكد في غزة

20:15

عاجل – القسام تنشر رسالة موجهة الى القوات البرية الاسرائيلية

19:40

الان مظاهرات في تل ابيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والإفراج عن الاسرى

وفيات
والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023