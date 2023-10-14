جبهة جنين تشتعل

وطنا اليوم – اندلعت صباح اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين ومخيم قلنديا شمال مدينة القدس، بعد اقتحام قوة إسرائيلية للمخيمين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة بإحدى آليات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين.

وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان من منطقة التفجير فيما قال شهود عيان إن العبوة الناسفة كانت “شديدة الانفجار”.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت جنين ومخيمها واستولت على مبان وحولتها لنقاط مراقبة.

وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق للنار استهدف القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس.

وخلال أقل من 24 ساعة استشهد 256 بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 مواطناً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

واستهدف طيران الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مبنى سكنيا من 4 طوابق في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط قتيلين في رفح بقصف الطيران الإسرائيلي لمبنى سكني.