بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل – مقتل 13 اسير بينهم اسرى اجانب في القصف الاسرائيلي على غزة

منذ 15 ثانية
عاجل – مقتل 13 اسير بينهم اسرى اجانب في القصف الاسرائيلي على غزة

 

عاجل – مقتل 13 اسير بينهم اسرى اجانب في القصف الاسرائيلي على غزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

أعطوني ملابس لأستر جسدي .. مستوطنة تروي تفاصيل إفراج المقاومة عنها

10:13

بن غفير يوزّع أسلحة في الشوارع.. وحاخام الرياض يلتحق بجيش الاحتلال

10:06

والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة الله

10:04

تعزيزات عسكرية مصرية باتجاه رفح على الحدود مع قطاع غزة

09:55

بعد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الأونروا تنقل مركزها لجنوب غزة

09:48

الصليب الأحمر الدولي: تقارير فرقنا من غزة تفوق الخيال

09:37

جيش الاحتلال ينشر صور 12 جنديا إضافيا قتلوا في طوفان الأقصى

09:32

الاحتلال يأمر سكان شمال غزة بالنزوح لجنوبه خلال 24 ساعة

09:26

الملكة رانيا : ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة

08:27

اسيره اسرائيلية تروي تفاصيل الافراج عنها وطفلها

08:22

مصر ترفض اي حديث في ممرات للخروج من غزة للفلسطينيين

08:13

للمرة الثانية السفارة الامريكية في الاردن تحذر رعاياها

وفيات
والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023