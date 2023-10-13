بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الصليب الأحمر الدولي: تقارير فرقنا من غزة تفوق الخيال

منذ 11 ثانية
الصليب الأحمر الدولي: تقارير فرقنا من غزة تفوق الخيال

وطنا اليوم:أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقارير فرقها المتعلقة بتطورات قطاع غزة “تفوق الخيال”، نتيجة للدمار واستباحة أرواح الأبرياء، وانعدام مقومات الحياة الأساسية.
وقالت إن تسلسل الأحداث يسير باتجاه كارثي”، مناشدة بضرورة الإسراع في حماية المدنيين والبنى التحتية في كل الأوقات.
ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة، وسط قطع المياه والكهرباء ومنع الإمدادات الغذائية والطبية من الوصول إلى أهالي القطاع الذين بدأ الآلاف منهم ينزحون.
وأُجبر أكثر من 423 ألف شخص على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع على التوالي، وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوشا” في بيان إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء الخميس “بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً ليصل إلى 423.378 نازحاً”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:37

جيش الاحتلال ينشر صور 12 جنديا إضافيا قتلوا في طوفان الأقصى

09:32

الاحتلال يأمر سكان شمال غزة بالنزوح لجنوبه خلال 24 ساعة

09:26

الملكة رانيا : ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة

08:27

اسيره اسرائيلية تروي تفاصيل الافراج عنها وطفلها

08:22

مصر ترفض اي حديث في ممرات للخروج من غزة للفلسطينيين

08:13

للمرة الثانية السفارة الامريكية في الاردن تحذر رعاياها

08:08

جنبلاط يستنكر موقف الدول الغربية من عملية “طوفان الأقصى”

07:59

5علماء اردنيين ضمن الافضل في العالم

23:32

عاجل- استقالة وزيرة الإعلام في الحكومة الإسرائيلية من منصبها

22:12

هذا ما سيقوله الائمة على المنابر الجمعة

22:08

رئيس الشاباك السابق يكشف اسباب فشل اكتشاف “طوفان الاقصى”

22:03

صحيفة عبرية تكشف عن فضيحة استخباراتية: رئيس جهاز الشاباك تلقى معلومة قبل الهجوم بساعات قليلة واغفلها

وفيات
عشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023