الصليب الأحمر الدولي: تقارير فرقنا من غزة تفوق الخيال

وطنا اليوم:أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقارير فرقها المتعلقة بتطورات قطاع غزة “تفوق الخيال”، نتيجة للدمار واستباحة أرواح الأبرياء، وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وقالت إن تسلسل الأحداث يسير باتجاه كارثي”، مناشدة بضرورة الإسراع في حماية المدنيين والبنى التحتية في كل الأوقات.

ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة، وسط قطع المياه والكهرباء ومنع الإمدادات الغذائية والطبية من الوصول إلى أهالي القطاع الذين بدأ الآلاف منهم ينزحون.

وأُجبر أكثر من 423 ألف شخص على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع على التوالي، وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوشا” في بيان إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء الخميس “بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً ليصل إلى 423.378 نازحاً”